​Elezioni regionali, Boccia: «Chi esce da alleanza di governo aiuta la destra»

"Nel definire le alleanze per le prossime elezioni regionali chi decide di uscire dal perimetro della coalizione di governo fa un favore alla destra. Mi auguro che nessuno voglia vanificare il lavoro comune di quest’ultimo anno per mancanza di coraggio". Così il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in diretta a Omnibus, su La7.