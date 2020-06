Regionali, Raffaele Fitto candidato alla guida della Puglia per il Centrodestra

Con un comunicato, le forze politiche del Centrodestra (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Noi con Salvini) ufficializzano la candidatura unitaria dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Raffaele Fitto, a governatore della Puglia, alle Regionali del 20 settembre p.v.



Il politico salentino era stato già alla guida della Regione, dal 1999 al 2005: seguirono, successivamente, incarichi di Governo sino a giungere al Parlamento Europeo. Attualmente è copresidente del gruppo dei Conservatori.

Fitto sarà competitor del governatore uscente, Michele Emiliano, sostenuto da Partito Democratico, Nuovo Ulivo e Civiche, del Centrosinistra; Antonella Laricchia, candidata per il Movimento 5 Stelle; Ivan Scalfarotto per Italia Viva; Mario Conca per la lista "Cittadini Pugliesi".