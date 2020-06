Internalizzazioni Asl, approvate le nuove linee guida regionali

"L'approvazione in giunta regionale delle nuove linee guida in materia di organizzazione e gestione delle società in house delle Asl rappresenta un grande passo in avanti verso le internalizzazioni dei lavoratori, in particolare quelli impegnati nelle attività di trasporto dei pazienti nell’ambito del Servizio 118". Ad intervenire è il consigliere regionale Filippo Caracciolo.

"La norma approvata dalla giunta regionale - spiega Caracciolo - regolarizza definitivamente le attività delle Sanitàservice".

"Diversi - prosegue il consigliere regionale - sono i servizi funzionali alle attività delle ASL che potranno essere affidati alle società in house. Si va dalle attività di trasporto dei pazienti nell’ambito del Servizio 118, alle attività di pulizia e sanificazione dei locali,fino ad arrivare alle attività di logistica integrata (farmaci e beni economali), di gestione dei CUP,di piccola manutenzione ordinaria dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, di gestione del sistema informativo aziendale e di manutenzione del verde".

"Con le nuove linee guida che porteranno alle internalizzazioni- conclude Caracciolo -assicureremo stabilità e sicurezza economica a centinaia di lavoratori da anni impegnati in prima linea per il funzionamento delle nostre ASL e da anni purtroppo alle prese con lo spettro della precarietà. Per loro ora ci sarà la possibilità di guardare al futuro con maggiore fiducia".