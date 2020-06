Classificazione lidi e marina resort, Soldani: “Nuovi strumenti per rilancio del turismo"

«Sono particolarmente orgoglioso di comunicare che il Consiglio regionale della Puglia, nella seduta del 16 giugno 2020, ha approvato una modifica alla legge regionale 11/1999 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge regionale 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico”».

A darne notizia è il Presidente di Bisceglie Approdi spa, Antonello Soldani.

«Grazie ad un emendamento del consigliere regionale Ruggiero Mennea - sottolinea Soldani -, con il quale ho strettamente collaborato per ottenere tale risultato, anche la Regione Puglia, dopo la Sardegna, Liguria, Sicilia, Toscana, ha introdotto tra le strutture turistico- ricettive i cosiddetti “marina resort” che certamente aumenteranno le possibilità di ripresa e sviluppo della nostra economia turistica ed in particolare la potenzialità del porto Turistico di Bisceglie che ho guidato e rappresentato per due mandati consecutivi.

I Marina resort sono strutture ricettive all’aria aperta organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate in un porto turistico.

La modifica legislativa, da tempo rincorsa, è stata approvata a pochissimi giorni dall’arrivo e dall’ormeggio nel ns porto turistico di due (delle previste quattro) “case galleggianti” – “house boat” private che saranno ospitate nella darsena di Nord Ovest, per arricchire l’offerta turistica-nautica della Bisceglie Approdi. Le altre due strutture ricettive saranno ormeggiate solo a fine stagione 2020 per i ritardi nella produzione causati dal COVID e quindi dopo la scadenza del mio mandato del prossimo 3 luglio».

Sull’argomento il consigliere Mennea ha dichiarato che “Tutte queste novità aumentano la qualità del turismo pugliese, che risulta rafforzato sia sotto l’aspetto operativo che normativo allo scopo di offrire maggiori e migliori servizi. Siamo fiduciosi che, grazie anche a tutti questi elementi, presto recupereremo i flussi turistici rallentati a causa dell’epidemia da Covid-19, riportando la Puglia tra le mete indiscusse del turismo internazionale”.

«Ringrazio vivamente - conclude Soldani - il consigliere e collega (dottore commercialista) Ruggiero Mennea a nome di tutti i porti turistici pugliesi, di Assomarinas e di Assonuatica, di cui Bisceglie Approdi spa è socia, e mio particolare per l’importante risultato raggiunto dal mondo nautico nella piena consapevolezza che le collaborazioni costruttive portano a risultati positivi per la collettività».