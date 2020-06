Interventi per le scuole, dal Miur arrivano 100mila euro per il Liceo "da Vinci" di Bisceglie

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le graduatorie relative al bando attuativo di quanto previsto dal DM 1111/2019 per il finanziamento di interventi di adeguamento delle scuole alla normativa antincendio per il quale sono stati stanziati oltre 96 milioni di euro.

La Provincia di Barletta-Andria-Trani non si è fatta trovare impreparata ed è riuscita ad intercettare 500mila euro da destinare alla sicurezza di cinque scuole del territorio.

La valutazione delle candidature ai fini dell'assegnazione dei contributi è avvenuta sulla base di precisi criteri di priorità: la vetustà degli edifici, il numero di studenti iscritti, il livello di adeguamento alla normativa antincendio che si è inteso conseguire.

La Provincia BAT ha ottenuto un finanziamento di 500mila euro così suddiviso: 100mila euro per l'IISS “Garrone” di Barletta, 100mila euro per l'ITIS “Jannuzzi” ed altri 100mila per l'I.I.S.S. “Colasanto” di Andria, 100mila euro per il Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie e 100mila euro per il Polo degli Studi “Aldo Moro” di Margherita di Savoia.

«Un risultato ampiamente soddisfacente - commenta il Presidente Lodispoto - che si completa con i 630mila euro che due scuole di Andria, tre di Bisceglie e tre di Trinitapoli hanno potuto ottenere grazie alla partecipazione al bando dei singoli Comuni.

La Provincia BAT, sotto questa nuova gestione amministrativa, si dimostra ancora una volta attenta alle opportunità che si possono concretizzare attraverso i finanziamenti ministeriali e regionali. Nella graduatoria stilata dal MIUR il nostro ente risulta il più premiato in Puglia dopo la provincia di Lecce. Un impegno costante per il futuro di questo territorio, che non può prescindere dalla scuola e dalla garanzia per le giovani generazioni di potere crescere e formarsi in strutture sicure e funzionali»