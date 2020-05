«Tradito lo spirito collaborativo. Restiamo al servizio del Coordinamento nazionale»

Non si è fatta attendere la replica dei coordinatori provinciali Bat di Italia Viva Ruggiero Crudele e Gabriella Baldini alla nota diffusa da alcuni coordinatori cittadini che ne avevano chiesto la rimozione alla coordinatrice nazionale Teresa Bellanova.

Ecco il testo della replica:

«Spiace mettervi a parte di beghe personalistiche che nulla hanno a che fare con il dibattito politico, nondimeno alll’opinione pubblica è dovuta la chiarezza che il nostro ruolo in Italia Viva ci impone.

I Comitati costituiscono, statutariamente, il nucleo essenziale di Italia Viva, consentendone di estendere le proprie attività in tutte le realtà territoriali e perseguendone le finalità nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza del livello nazionale, che si avvale dei Coordinamenti territoriali che fungono da supporto e coordinamento dei Comitati. Sempre da Statuto, in questa prima fase di nascita del Partito, è toccato ai coordinatori nazionali, Teresa Bellanova e Ettore Rosato, individuare in ogni provincia italiana i due coordinatori, donna e uomo in applicazione del principio della parità di genere, e nella BAT la scelta ha portato alla nostra nomina in occasione della Prima Assemblea Nazionale del 2 febbraio scorso.

Da allora, ci siamo impegnati a raccordarci con tutti gli iscritti e i Comitati, favorendone la nascita di altri, e mettendo in rete tra loro informazioni e iniziative, specie con il periodo di isolamento da COVID19 sopraggiunto, con interazioni quotidiane allargate anche a nostri esponenti nazionali.

D’improvviso, a fine mese di aprile, siamo venuti a conoscenza solo per vie traverse della costituzione di un nuovo comitato a Bisceglie, che tradendo lo spirito collaborativo, nonché le norme statutarie, al suo esordio (29 aprile u.s.) ha voluto marcare la propria presenza con la richiesta di cui avete dato notizia, senza aver mai interloquito con il coordinamento territoriale.

Tanto premesso, vogliamo tranquillizzare le tante e i tanti amici e simpatizzanti biscegliesi che credono nel progetto politico di Italia Viva che stiamo cercando di affermare, in piena sintonia e collaborazione con il Coordinamento Nazionale, anche nella nostra Sesta Provincia, certo anche in vista delle prossime elezioni regionali, e soprattutto per la crescita delle nostre comunità. Un impegno che ci vedrà sempre presenti, senza personalismi e primogeniture, al servizio del coordinamento nazionale di Italia Viva.