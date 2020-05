​Fase 2, Patti Chiari: «Ecco come sostenere cittadini e imprese»

«L'emergenza Coronavirus è purtroppo ancora lontana dall'essere superata. Il diritto alla salute e la necessità di ridurre al minimo il contagio, deve in questo momento avere la priorità su ogni altro interesse. Tuttavia, per un po' con questo virus si dovrà convivere e poi, speriamo presto, da questa emergenza bisognerà uscire; nessuno di noi vuole svegliarsi in un mondo dove la maggior parte delle imprese ed attività non riaprono e non ripartono».

E' quanto scrivono i responsabili di Patti Chiari, Antonio Belsito (responsabile politico) e Francesco Salerno (Coordinatore amministrativo).

«Occorre - scrivono - sin da subito porre in atto importanti iniziative per sostenere le imprese più colpite, come bar e ristorazione, oltre alle altre attività economiche in grave crisi come parrucchieri, estetiste, ambulanti, settore agricolo e attività commerciali, senza dimenticare il dramma della marineria locale. La prima misura (vedi modello De Caro), è quella di concedere il 50% per l’uso del suolo pubblico in più a tutte le attività dei detti settori che ne facciano richiesta, senza alcun aggravio di costi in modo da favorire il distanziamento sociale e consentire di avere qualche tavolino in più. La seconda è quella di sospendere per tutte le imprese il pagamento di imposte e tasse comunali fino a dicembre. La terza è la concessione di un bonus straordinario“ quale contributo pari al 50% del canone di locazione per quattro mensilità per le imprese dei settori più colpiti che riaprono. Inoltre, per i privati cittadini occorre provvedere con urgenza a rendere più semplice l’accesso al bonus spesa per le famiglie che al momento appare farraginoso.