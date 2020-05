Giovani Democratici Bat: «Il Governo si attivi per gli studenti fuorisede»

Un'iniziativa per ricordare al Governo che esistono anche i giovani universitari che studiano fuoriesce: è quella lanciata, tra gli altri, dai Giovani democratici della Bat, i cui dettagli sono esplicitati in questa nota.

«#Cisiamoanchenoi, nonostante sembri che tutti se ne siano dimenticati.

#Cisiamoanchenoi, così come ci sono i nostri problemi, le nostre paure e il nostro futuro.

#Cisiamoanchenoi, e proprio per questo, perché ci siamo e siamo in tanti, che chiediamo che il governo recepisca le nostre richieste. Perché l'Università non è uno sfizio e siamo stanchi di essere considerati come tematiche secondarie, fronzoli non necessari alla vita del Paese.

Perciò chiediamo:

Che il Governo e le Regioni si attivino celermente per adottare provvedimenti volti al rimborso totale dei costi per gli affitti di abitazioni non utilizzate dagli studenti;

Che il Governo e le Regioni si impegnino ad intavolare una discussione con gli Atenei per prevedere la riduzione delle tasse universitarie per l’anno accademico in corso.

Per far sentire la nostra voce, come federazioni provinciali dei Giovani Democratici di Capitanata, Taranto, Brindisi e BAT, assieme alla federazione provinciale dei Giovani Democratici di Modena, abbiamo lanciato questa campagna social: basta scattare una foto con la scritta #CiSiamoAncheNoi, inviarcela e pubblicarla, invitando i nostri amici a fare lo stesso.

Nessuno deve restare indietro».