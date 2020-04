Napoletano ricorda l'on. Bruni: «​Nella sua vita ha sempre cercato il bene comune»

​ItaliaViva Bat: «Solidarietà ai parrucchieri biscegliesi. Non possiamo lasciarli indietro»

«La nostra solidarietà, non di prammatica, va ai parrucchieri e affini di Bisceglie, che espongono le loro proprie ragioni a favore della riapertura. Con il coordinamento nazionale di ItaliaViva siamo impegnati da tempo per non lasciare indietro nessuno, famiglie, imprese, lavoratori,