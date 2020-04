Riapertura attività a giugno, sen. Damiani (Fi): "Insostenibile, categorie discriminate"

"Con la conferenza stampa di ieri sera del Presidente Conte, il Paese è passato dalle Fase 1 alla Fase -1. Non posso quindi non essere vicino agli artigiani e alle imprese che hanno subito la doccia gelata del rinvio della ripresa delle proprie attività addirittura al primo giugno, come parrucchieri, centri estetici e ristoratori". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani, commentando le ultime direttive del governo in merito alla fase di ripartenza economica.

"Questa mattina a Barletta alcuni rappresentanti delle suddette categorie hanno giustamente protestato davanti al Palazzo comunale per chiedere conto delle motivazioni di questa discriminazione, che mette in ginocchio migliaia di operatori del settore e le loro famiglie, privi di reddito ormai da quasi due mesi ma con tutti i costi fissi da sostenere comunque. La priorità è senza dubbio la tutela della salute pubblica - evidenzia Damiani - ma un governo serio e responsabile deve trovare le soluzioni idonee a contemperare salute e attività produttiva. I settori della cura della persona e della ristorazione sono da sempre oggetto di normative rigorose che impongono massima igiene nei locali e nelle prestazioni, per cui non si comprende perché non possano riaprire nel rispetto di tutte le ulteriori misure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria in atto.

Fin dall'inizio di questa drammatica situazione, con il gruppo di Forza Italia ho dato battaglia in Aula a favore delle categorie produttive, motore del Paese che non può essere fermato troppo a lungo e soprattutto lasciato privo di sostegno economico reale e immediato. Tanti ad oggi non hanno ancora ricevuto i bonus Inps o si sono visti rifiutare il prestito in banca, anche se garantito dallo Stato.

Perciò, ora più che mai alla luce della proroga delle chiusure a giugno, restiamo sempre più convinti che l'unico aiuto concreto sia il sostegno a fondo perduto, che possa dare un minimo sollievo a categorie che hanno sempre dato al Paese senza grandi pretese se non quella di poter lavorare. La prossima settimana sarà decisiva in Parlamento per il Def e il decreto aprile-maggio: il governo dimostri di aver compreso cosa si aspetta il paese reale e tenga conto delle nostre richieste e proposte, finora sempre bocciate", conclude il senatore azzurro.