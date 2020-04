M5S: «Emiliano e Angarano accomunati dagli annunci sull'aumento dei tamponi. Ora servono i fatti»

“Il presidente Emiliano e il sindaco di Bisceglie Angarano continuano a fare annunci e proclami, a cui però non seguono i fatti. Il primo, due giorni fa ha annunciato l’implementazione della rete dei laboratori di analisi su tutto il territorio regionale che permetterà di eseguire più tamponi, il secondo nello scorso consiglio comunale ha informato l’assemblea sull’'istituzione di un laboratorio di analisi a Bisceglie che avrebbe permesso di ottenere l'esito dei tamponi nella Bat con maggiore frequenza e tempestività. Oltre a questo annuncio, finalmente abbiamo appreso, dopo diverse sollecitazioni delle forze di opposizione, il riscontro della positività al Covid-19 di 37 pazienti e 9 operatori sanitari all'ex Casa Divina Provvidenza e che si sarebbe intervenuti nella struttura socio-sanitaria presto e in forma capillare con tamponi per monitorare e arginare il fenomeno del rischio di contagio. Ci duole constatare che a tutt'oggi gli annunci sono rimasti lettera morta, le notizie sulla diffusione del virus a Bisceglie vengono date a tarda ora e con il contagocce e la preoccupazione dei cittadini per la situazione sanitaria cresce sempre più”. Lo denunciano la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Grazia Di Bari e il consigliere comunale di Bisceglie Enzo Amendolagine.

“A questo punto - continuano i pentastellati - sorgono spontanee alcune domande che vogliamo porre ad Emiliano e Angarano. Perchè arrivare solo ora ad aumentare i tamponi? Perchè nelle RSA e nelle RSSA non si è intervenuti prima per evitare la diffusione del contagio, facendo tesoro della tragica esperienza che si è avuta al nord, assessore Emiliano? Si potrebbe, senza perdere più tempo, disporre i tamponi a circa un migliaio fra pazienti e personale sanitario all'interno di Universo Salute? Siamo in attesa di risposte operative e cioè di ‘fatti’, piuttosto che dei soliti annunci che continuano a generare sfiducia da parte dei cittadini verso le istituzioni”.