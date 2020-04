«Né Celentano né Marzullo. Qui si recita Il silenzio degli innocenti»

«Sssss...Silenzio! Non disturbate....sta preparando i conteggi magici! Quelli di ieri, più quelli di di oggi, meno quelli di domani, diviso quelli delle settimane precedenti, per il numero di tamponi effettuati nell’ultima settimana a Bisceglie (0), uguale 0. Tutto a posto, a Bisceglie andrà tutto bene. E se qualcuno dice qualcosa in contrario, vi mando qualche svoltista (vero o falso) che vi offende e minaccia come si deve. Mica voi siete come tutti gli altri cittadini italiani che hanno ogni giorno il numero dei tamponi fatti, i contagiati, i nuovi i decessi ecc. per conoscere l’andamento dell’epidemia».

E' quanto si legge nella nota-provocazione a firma di Francesco Spina, Consigliere comunale di opposizione.

«A che serve a noi biscegliesi - scrive - che non capiamo nulla delle teorie scientifiche della svolta e di tutto quello che fa ogni giorno il sindaco svoltista? Non disturbate che stanno preparando il comunicato: i conti non tornano stasera ad Angarano & C.. Aspettatevi silenzi, offese, rancori e repressioni. Altro che Corea del Nord. Buonanotte, con un po’ di ironia per “addolcire” il solito inquietante silenzio dell’istituzione comunale. Altro che Marzullo o Celentano. Qui si recita “il silenzio degli innocenti“. E innocenti sono tutti quei cittadini in balia del vuoto cosmico di un’istituzione tiranna (come ogni istituzione che rifugge dal confronto e non ascolta i cittadini), che trattiene per sé le risorse che da mesi dovevano essere distribuite ai cittadini indigenti (fitti casa, buoni per i libri, buoni spesa) e che non ha il coraggio di “alzare la voce” per ottenere tamponi e mascherine per tutti coloro che sono a rischio. Perché l’unica terapia con cui distruggere Covid è: sssssssssssssssssssss.....»