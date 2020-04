​Nasce un nuovo comitato di Italia Viva: Insieme Bisceglie​

Lavoro, famiglia, ambiente, Sud, salute, agricoltura, giovani: sono questi i temi che hanno animato la nascita del comitato "Italia Viva - Insieme Bisceglie”, il nuovo partito politico liberale guidato da Matteo Renzi.

Lo rende noto un comunicato diffuso dallo stesso comitato.

Un’azione partita dal basso quella del comitato biscegliese, nata dalla condivisione di alcune tematiche discusse con ampio coinvolgimento di tutte le espressioni della società civile, tra i quali professionisti, imprenditori, lavoratori e giovani, da sempre impegnati sui temi concreti della città.

Non già l’idea di etichettare le discussioni con le vecchie contrapposizioni tra destra e sinistra, ma la precisa volontà di porre al centro le tematiche, i problemi di tutti i giorni, le possibili soluzioni.

Dunque, un gruppo giovane e dinamico col credo della crescita sostenibile, della promozione della conoscenza, dell’accoglienza verso gli ultimi, del rifiuto dei populismi, nel pieno rispetto della Costituzione.

«Il nostro obiettivo - ha dichiarato la neo coordinatrice del comitato locale renziano, Anna Lomolino - è quello di creare una casa nuova all’interno della quale si faccia politica in modo diverso, mettendo al centro le idee e le proposte. Vogliamo utilizzare il tempo e gli strumenti a disposizione per elaborare progetti utili alla crescita della comunità. Perché in “Italia Viva” non importa con chi stai, ma cosa proponi. Perché è tempo di scelte: c’è un’Italia nuova ed entusiasmante da costruire».