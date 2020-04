​Toelettatura animali domestici, il consigliere Caracciolo chiede la riapertura delle attività

“Dopo diverse sollecitazioni ho chiesto al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano un intervento straordinario al fine di permettere ai possessori di animali di compagnia (in particolare quelli di grossa taglia) di poter usufruire dei centri e delle attività di toelettatura. Il tutto naturalmente nel rispetto delle norme di sicurezza necessarie a evitare la diffusione del contagio da coronavirus”. La richiesta è arrivata dal consigliere Regionale e presidente della commissione Affari Generali Filippo Caracciolo.



“L’impossibilità perdurante da quasi due mesi - spiega Caracciolo - di procedere alla normale cura dell’igiene degli animali con una toelettatura o una tosatura, assume una rilevanza particolare in questo periodo di cambio stagione. A risentirne di più sono gli animali di grossa taglia e per questo motivo ho chiesto di intervenire”. “La possibilità di curare l’igiene degli animali domestici - prosegue il consigliere regionale - eviterebbe possibili problemi dovuti al sopraggiungere di pulci, zecche o qualsiasi tipo di parassita pericoloso per l’animale ma anche per l’uomo”.



“Alla base di questa richiesta - conclude Caracciolo - c’è una motivazione esclusivamente igienico sanitaria, finalizzata ad una serena convivenza tra gli animali ed i propri possessori”.