Emergenza sanitaria, sen. Damiani: "Forza Italia vicina ai balneari con le proposte Mare sicuro"

I parlamentari pugliesi e i consiglieri regionali di Forza Italia confermano la propria vicinanza agli operatori del settore balneare, duramente colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria in atto. Fra le iniziative a sostegno della categoria, nella giornata di ieri, 13 aprile, il senatore Dario Damiani e l'on. Mauro D'Attis, insieme al capogruppo in Consiglio regionale Nino Marmo, hanno preso parte a una videoconferenza con i rappresentanti delle Associazioni balneari.

Il problema è infatti molto rilevante per la Puglia, che vanta ben 850 km di costa ed un invidiabile indotto turistico legato alle sue bellezze naturalistiche e paesaggistiche. "Abbiamo recepito le loro istanze, concrete e ragionevoli, e ci impegniamo a tradurle nella nostra attività politica a tutti i livelli istituzionali, sia in Parlamento con i colleghi Ronzulli, Sisto, Labriola, Minuto e Savino, sia in Regione con i consiglieri Marmo, Gatta, Aloisi, Damascelli e Franzoso - dichiarano il commissario e il vice commissario FI Puglia D'Attis e Damiani. - In particolare, chiederemo un sostegno economico immediato per il 2020, perché la stagione è irrimediabilmente compromessa, la proroga delle concessioni al 2033 e la possibilità di non dover rimuovere le strutture. Per la riapertura, invece, è necessario programmare alcuni interventi e stabilire delle regole e questo lo dovrà fare con celerità il governo nazionale affinché i gestori sappiano per tempo come attivarsi e preparasi alla ripresa delle attività. Ci impegneremo su questo fronte a tutela di un indotto fondamentale per la Puglia e anche per garantire ai cittadini una fruizione sicura delle spiagge. Infine, continuiamo a sostenere la necessità di uscire dalla direttiva Bolkestein, per dare garanzie di continuità e sicurezza agli imprenditori, escludendo il rischio di gare e di precarietà delle licenze".