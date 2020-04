Coronavirus, su bonus Casse private il sen. Damiani (FI): "Gestione confusa e inadeguata, solo caos"

"L'accesso al bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti a casse private è lo specchio grottesco dell'inadeguatezza del governo a gestire questa drammatica situazione di emergenza economica". E' il commento del senatore di Forza Italia Dario Damiani alle modalità stabilite dal governo per garantire un sostegno al reddito degli autonomi in queste settimane di emergenza sanitaria.

"Fissata da giorni la data del 1° aprile per l'invio telematico delle domande, intendendo quindi dalla mezzanotte, il decreto ministeriale con procedure e modalità viene pubblicato in realtà in nottata, generando inevitabile confusione e rabbia per la gestione pressapochista. Sta accadendo in queste ore tutto ciò che andava evitato: avevamo chiesto procedure semplici, chiare, rapidissime, automatismi che consentissero in tempo reale agli aventi diritto, senza neanche la necessità di una domanda ma sulla base di requisiti come l'iscrizione alla Cassa e dati reddituali già disponibili, di percepire un congruo sostegno al reddito. E invece il governo si dimostra incapace di individuare soluzioni rapide ed efficaci, irrigidito in una burocrazia che non ha alcuna giustificazione in tempi di tecnologie che consentono letteralmente con un click di trasferire somme di denaro in tempo reale. Prevediamo purtroppo che questo sia solo l'inizio di un grande caos dovuto a disorganizzazione e inadeguatezza gestionale, in cui a farne le spese saranno come sempre i lavoratori meno tutelati in assoluto come gli autonomi. La vicinanza a tutti, il "nessuno verrà lasciato solo" proclamato di continuo in questi giorni, per ora è solo l'ennesimo slogan privo di concretezza", conclude il senatore azzurro.