Coronavirus, militari dell'Esercito per i controlli: richiesta del sen. Damiani al Prefetto Bat

Una recente Circolare del Ministero dell'Interno, datata 12 marzo, concede ai militari dell'Esercito, previo provvedimento del Prefetto competente, l'attribuzione della qualifica di Agenti di pubblica sicurezza al fine di effettuare controlli sull'osservanza da parte dei cittadini delle prescrizioni governative per il contenimento del contagio da Covid-19.

Tenuto conto di questa significativa opportunità, il senatore di Forza Italia Dario Damiani ha formulato la seguente richiesta al Prefetto BAT Maurizio Valiante: "In ottemperanza alla circolare del Ministero dell'Interno del 12 marzo 2020, che richiama il Decreto del 23 febbraio 2020, sono a chiederLe se sia previsto anche sul nostro territorio il potenziamento dei controlli sull'osservanza delle recenti disposizioni governative per il contenimento del contagio da Covid-19 mediante l'ausilio di militari, con la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. Si tratta, a mio avviso, di un'opportunità da tenere in considerazione, alla luce della crescente richiesta di controlli proveniente dalla nostra comunità, preoccupata di arginare nella maniera più efficace possibile la diffusione della grave epidemia". Nelle città della nostra provincia sono stati segnalati, infatti, numerosi casi di assembramenti illeciti, in violazione al divieto imposto dal DPCM dell'11 marzo che qualifica "zona protetta" tutta la penisola. "Gli esperti sostengono - dichiara il senatore Damiani - che al Sud l'epidemia possa ancora essere evitata, poiché i casi di contagio sono poco numerosi. E' quindi essenziale agire in questo momento con la massima efficacia, sfruttando al meglio tutte le potenzialità disponibili sul territorio per controllare e sanzionare i comportamenti irresponsabili di chi non ottempera alle norme sulla prevenzione. Mi auguro che anche sul nostro territorio le Forze dell'Ordine, già impegnate in un lavoro capillare, potranno avere il supporto dei colleghi militari per combattere al meglio questa battaglia per la salute di tutti noi".