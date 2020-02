Belsito: «Luce fredda per le strade di Bisceglie, chi decide nella nostra città?»

«Stiamo assistendo in questi giorni alla sostituzione delle lampade dell’illuminazione cittadina da quelle a basso consumo di luce calda a quelle a led. Come è noto però anche ai non addetti ai lavori le luci al led possono essere fredde o calde. Ebbene, tutte le lampade che il gestore sta sostituendo sono a luce fredda. Non sappiamo chi abbia fatto questa scelta, né riteniamo che il Sindaco ne sappia qualcosa: possiamo soltanto prendere atto che trattasi di una disinvolta iniziativa imposta da qualcuno».

E' quanto si legge nella nota a firma di Antonio Belsito, responsabile politico della coalizione “PATTI CHIARI”.

«Il Palazzuolo - prosegue - è ritornato ad essere triste e buio, e la sostituzione di tale lampade in tutta la città certamente non la renderà più bella. D’altronde se per caso qualche amministratore o dirigente del Comune involontariamente passasse di sera da via Finizia si accorgerebbe come il gestore, in maniera arbitraria e disinvolta, ha sistemato lampade fioche nella cosiddetta zona artigianale rendendola meno illuminata e meno sicura.

Ciò è accaduto tempo fa.

Si può insomma conoscere quali sono i criteri che vengono adottati in queste discutibili scelte? Chi esercita il controllo? Il gestore è sempre la stessa impresa che ha reso buio il porto di Bisceglie – città turistica? Chi è il dirigente e l’amministratore comunale che si stanno interessando di questa questione? Eppure l’illuminazione pubblica e relativa manutenzione sono costose!

In effetti per loro non è importante, ma per chi ama e vive in questa città è una scelta molto determinante. Il fatto che a Bisceglie c’è sempre l’abitudine di mormorare, ma non di avere il coraggio di denunziare comportamenti disinvolti come quello ora illustrato! Speriamo che qualcuno fornisca serie spiegazioni per questo triste ritorno al passato, che rende ancora più dormiente la nostra città: cosicchè, grazie a costoro, il confronto con le città limitrofe ci vede sempre perdenti».