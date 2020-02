Giornata della Memoria​ nel nome di Liliana Segre

Presso il Comitato Italia Viva di Bisceglie, in occasione della Giornata della Memoria, mercoledì 12 febbraio 2020, Antonio Todisco ha letto la “Testimonianza “ di Liliana Segre, recentemente insignita della cittadinanza biscegliese.

All’incontro hanno partecipato i coordinatori di Italia Viva della provincia Barletta-Andria-Trani, Gabriella Baldini e Ruggiero Crudele, e numerosi aderenti e simpatizzanti del territorio provinciale.

«L’emozione si è diffusa palpabile - si legge nella nota diffusa dallo stesso Comitato -, insieme alla consapevolezza che l’indifferenza, un livello notevole di ignoranza, la disinformazione e la propaganda populista hanno prodotto l’orrore del genocidio e delle leggi razziali, e oggi tornano a minare il nostro tessuto sociale. Con sgomento, si è posta l’attenzione sugli spiacevoli episodi di cronaca locale, con la svastica apparsa sulla cattedrale di Andria e un Sindaco della nostra Regione che si è spinto a chiedere la chiusura della sede ANPI di Lecce. L’indifferenza, più volte stigmatizzata dalla Segre, nei suoi scritti, è lo spettro che rischia di far presa nella nostra realtà, via via che si spengono le voci dei testimoni, a noi la responsabilità di raccogliere il testimone e tenere alta l’attenzione, soprattutto nelle nuove generazioni, per l’affermarsi dei principi della nostra Carta Costituzionale che rifugge da qualsivoglia forma di discriminazione e di violenza. Noi, nel nostro piccolo, con modestia e però con orgoglio, ci siamo».