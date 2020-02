Italia Viva, prima Assemblea nazionale: avviato radicamento territoriale anche nella Bat

Si è celebrata sabato 1° e domenica 2 febbraio la prima Assemblea Nazionale di Italia Viva, all'insegna del "Buon Governo contro il populusmo", con la nutrita partecipazione dei Comitati pugliesi e della Sesta Provincia. I lavori sono stati aperti sabato dalla relazione introduttiva di Matteo Renzi che ha toccato i temi caldi dell'attualità politica, dalla situazione internazionale alla nuova fase di profilo riformista che dovrà caratterizzare il governo nazionale. Sono seguiti gli interventi del ministro Gualtieri e poi di aderenti, amministratori e parlamentari di ItaliaViva, sino alle ministre Bonetti e Bellanova, a indicare la rotta per il buon governo del Paese a scongiurare sovranismi e populismi, investendo su merito e competenze.

È stato infine Matteo Renzi a chiudere i lavori domenica, tracciando l'agenda 2020 di ItaliaViva: il ripristino delle norme sulla prescrizione a salvaguardia delle garanzie di civiltà, la riforma del fisco con il riordino di IRPEF e IVA per adempiere al dovere morale ed etico di abbassare le tasse e aiutare piccole e medie imprese, lo sblocco dei cantieri con il piano Italia Shock, a cominciare dal ripristino delle unità di missioni sull’edilizia scolastica e contro il dissesto ecoligico. Infine, il radicamento territoriale di Italia Viva, avviato con la nomina dei coordinatori provinciali, un uomo e una donna a norma di statuto che prevede il doppio genere per tutti gli incarichi. Per la Sesta Provincia pugliese, toccherà al barlettano Ruggiero Crudele, con Gabriella Baldini di Bisceglie, coordinare la provincia Barletta Andria Trani, consapevole della responsabilità di far crescere Italia Viva, una casa nuova, profondamente riformista e democratica, aperta al contributo di tutte e tutti per la proposizione di idee innovative per il buon governo delle nostre città. Coloro che ne abbiano voglia, saranno benvenuti.