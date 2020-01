​Spina al Sindaco: «Angelantonio, ne hai fatta un’altra delle tue​»

Non si è fatta attendere la contro-replica del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina alle parole del Sindaco Angelantonio Angarano.

«Come si fa - si chiede Spina - a confessare tranquillamente di volere fare atti illegittimi offendendo pure chi vuole salvare la città dal degrado e dicendo che nessun consigliere ha diritto di parlare o fare proposte? Per fortuna a smentire il Prefetto (che legge le note e gli articoli di Angarano che dicono che stanno riadottando gli atti annullati secondo la legge) è lo stesso Angarano che, nel tentativo di difenderlo, fa l’ennesimo autogol.

Depositeremo questo suo comunicato che dice candidamente che le opposizioni non hanno diritto di fare emendamenti al conto consuntivo. Complimenti ad Angarano per l’ennesimo (inconsapevole) atto di onestà che ancora una volta dimostra che le illegittimità accertate dal TAR non erano frutto di errori ma della scelta premeditata del sindaco di calpestare e violare i diritti e le regole comunali.

Come farà ora il Prefetto a non prendere iniziative dopo il comunicato con cui il sindaco di una città, diffidato due volte e in interminabile gestione provvisoria, confessa che non vuole dare la possibilità alle opposizioni di apportare modifiche agli atti del consuntivo annullato già una volta dal TAR? Angelantonio, ne hai fatta un’altra delle tue e stai mettendo in imbarazzo tutte le istituzioni del territorio. Non solo quelle politiche».