​Gianni Abascià: «Critica costruttiva nei confronti di questa amministrazione​»

«Quello che sta accadendo a Palazzo di Città ormai non fa altro che alimentare un clima di sfiducia da parte dei cittadini verso chi ci dovrebbe “Amministrare”».

E' quanto si legge nella nota dell'ex assessore Gianni Abascià, a nome della lista "Riparti Bisceglie".

«Il carattere moderato e lo stile che da sempre mi contraddistingue - scrive - mi ha fatto assistere, quale spettatore di una amministrazione che stenta a partire. Tutto è rimasto fermo al 2018, periodo in cui la coalizione Angarano ha vinto con la promessa che avrebbe immediatamente attuato il suo progetto che avrebbe dovuto stravolgere la nostra città ma si è rivelato semplicemente una farsa.

Concordo pienamente con la dichiarazione dell’amico Tonio Belsito e penso che ora gli Amministratori Comunali devono attivarsi ed essere più concreti riuscendo a dare immediate risposte ai cittadini che ad oggi stanno subendo l’inefficenza e la superficialità di questa Amministrazione .

A fini propositivi ricordo a questa Amministrazione che alcuni imprenditori si sono spesi per presentare progetti per rendere più agibili e più belli alcuni tratti della nostra costa con i piani costa, con l’apertura degli stabilimenti ci sarebbe una ricaduta occupazionale oltreché investimenti e attrazioni sul nostro territorio. Da oggi, con gli amici della Coalizione PATTI CHIARI, saremo attenti e faremo critica costruttiva nei confronti di questa amministrazione assolutamente distratta e lenta sull'operatività per il bene di tutti i nostri concittadini».