​Antonio Belsito​: «Imbarazzante quanto sta avvenendo a Bisceglie»

«Quanto sta accadendo negli ultimi giorni a Palazzo di Città a Bisceglie lascia alquanto imbarazzati: assessori che si dimettono e altri che subentrano immediatamente, errori amministrativi da improvvisazione, delibere incomprensibili, dirigenti che surrogano gli amministratori, maggioranza politica inesistente se non nel numero dei "liberi" consiglieri privi alle spalle di partiti o veri movimenti politici, uffici comunali mal funzionanti, servizi pubblici non pervenuti. Con tutto questo gran disordine, se non si ascoltano i consigli sani e disinteressati si continuano a penalizzare i malcapitati cittadini. E intanto le stelle stanno a guardare». Così Antonio Belsito, responsabile politico di Democrazia e solidarietà.