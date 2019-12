​Belsito: «La svolta? Un fallimento. Insieme per Bisceglie molla Angarano»

«Il movimento politico “Insieme per Bisceglie”, parte integrante dell’associazione socio-culturale Democrazia e Solidarietà, prende atto della impossibilità di continuare il percorso politico intrapreso con la presente Amministrazione Comunale. Insieme per Bisceglie non intende più prestare il proprio sostegno ad una compagine amministrativa che non solo ha ignorato le promesse fatte in campagna elettorale, ma ha mancato di visione, obiettivi e progettualità».

E' quanto si legge nella nota a firma di Elio Gaetano Belsito, coordinatore del movimento e Antonio Belsito, responsabile politico.

«Per tali ragioni - proseguono -, preso atto del fallimento dell’esperienza de “La svolta”, nonché della impossibilità dell’attuale Amministrazione di rispettare il programma elettorale o di offrire prospettive di cambiamento alla città, Insieme per Bisceglie, comunica la sua formale presa di distanze dall’Amministrazione Comunale. Il movimento farà valere le proprie istanze politiche in piena libertà, nel rispetto degli impegni assunti e nell’interesse della collettività».