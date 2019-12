​Spina: «Chi sostiene Angarano sta facendo accanimento terapeutico»

Solito rovente dopo-consiglio comunale per Bisceglie. Ogni seduta si trasforma in un calvario per la maggioranza consiliare che sostiene il Sindaco Angelantonio Angarano. A farlo rilevare, ancora una volta, è il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Debiti fuori bilancio ritirati da Angarano. Delibere false con riferimento al bilancio annullato dal TAR che non esiste più. La difficoltà di trovare risorse disponibili induce Angarano & C. ad “errori” quasi inspiegabili. Situazione divenuta insostenibile sul piano della legalità e della amministrazione corretta. Chi sostiene Angarano sta facendo un vero accanimento terapeutico che fa soffrire la città e la stessa amministrazione comunale.