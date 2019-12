​Spina: «Ennesima disfatta di Angarano in Consiglio comunale. Danni irrimediabili alla città»

Ancora scontro maggioranza-opposizioni in Consiglio comunale sui provvedimenti economici del 2019. Ecco le riflessioni del Consigliere di opposizione Francesco Spina al termine della seduta di ieri, lunedì 16 dicembre.

«È finito il 2019 e il percorso del bilancio 2019 non è neanche iniziato. In fuga dal consiglio comunale il segretario generale, il dirigente dell’area finanziaria e i revisori dei conti. L’atto che doveva segnare la ripresa della programmazione del 2019 viene ritirato per ulteriori e autonomi vizi di legittimità. Assenti i revisori, assente Pedone, assente il segretario generale dott.ssa Fiore. Angarano, da solo, con la presenza del solo dott. Lazzaro in sostituzione del segretario titolare Fiore, riconosce le reiterate illegalità e ritira il punto. Una disfatta e una incapacità amministrativa che stanno lacerando e danneggiando irrimediabilmente la città. E così, mentre gli altri Comuni stanno approvando gli atti di bilancio del 2020, a Bisceglie deve ancora cominciare il percorso del 2019. Bisceglie è ormai all’attenzione della scienza giuridica amministrativa nazionale come primo caso di scuola!