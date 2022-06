Francesco Boccia riunisce i 260 segretari dei Circoli Pd di Puglia

Si terrà oggi, sabato 18 giugno, al Parco dei Principi di Bari, a partire dalle 9.30, l'assemblea regionale dei circoli del Partito democratico della Puglia. Il commissario per il Congresso, Francesco Boccia, ha deciso, insieme al coordinamento politico composto da Decaro, Piemontese e Capone, di dare la parola ai circoli territoriali, d’ambiente e on-line del PD per ascoltare proposte e contributi sul "PD che vogliamo".



All'assemblea di oggi i protagonisti saranno i 260 segretari di circolo del PD della Puglia, così come gli iscritti al PD che vorranno intervenire con proposte e contributi. Chiuderà i lavori, intorno alle 16, Francesco Boccia, commissario per il congresso del PD pugliese e Responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale.