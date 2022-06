Referendum 12 giugno, incontro pubblico a Bisceglie

“Referendum 12 giugno. Per cosa votiamo”, un incontro pubblico, aperto a tutti i cittadini che vogliono capire meglio i 5 quesiti referendari sulla giustizia. L’appuntamento, organizzato da Associazione 21 ed Epass, è a Palazzo Tupputi, alle 19.30 di mercoledì 8 giugno.

Ad accompagnare il confronto sui contenuti del referendum del 12 giugno gli avvocati Elisabetta Mastrototaro, Tiziana Belsito e Roberta Prascina.

“Negli ultimi anni, abbiamo sempre promosso incontri di confronto e dibattito in vista del voto, che fosse per le amministrative o per i referendum. Crediamo che sia necessario dialogare, creare occasioni di riflessione comune e collettiva per avvicinarsi alle urne in maniera più consapevole possibile”, spiegano da Epass e Associazione 21.

“Il referendum sulla giustizia – continuano gli organizzatori - sembra un referendum diverso dagli altri, sia per la complessità dei temi trattati sia per lo scarso interesse che ha suscitato tra i cittadini. Nell’incontro di mercoledì 8 giugno abbiamo deciso di non raccontare le ragioni del sì e quelle del no, ma di spiegare, tradurre in maniera ‘comprensibile’, i 5 quesiti ai quali siamo chiamati a rispondere domenica 12 giugno”.

L’incontro è aperto a tutti e ovviamente ad ingresso libero e gratuito.