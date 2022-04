Europa, On. Galantino: «Modello confederale per una vera governance»

"L’Europa o è confederale o non è", tavolo introdotto dal deputato di FdI Davide Galantino, moderato dall’eurodeputato Vincenzo Sofo, a cui hanno preso parte i costituzionalisti Alfonso Celotto e Felice Giuffré, il sociologo Francesco Alberoni, e il giornalista Carlo Panella, nel corso della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Milano.

Il deputato biscegliese ha ribadito "la necessità di un'Europa capace di avere una direttrice geopolitica, un’Europa capace di difendere i confini anche con azioni militari in caso di crisi internazionali.L’importanza di questo primo tavolo risiede nel fatto che occorre diffondere una cultura della sicurezza globale, l’importanza di avere nazioni sovrane. Quando ci confrontiamo con i cittadini sui temi più sentiti - continua Galantino - la sicurezza rientra nelle priorità, ma in termini di presenza fisica di polizia e carabinieri o potenziare i servizi di videosorveglianza. Oggi paradossalmente, quando finalmente si decide di aumentare le spese per la sicurezza nazionale, l’opinione pubblica non è favorevole. Questo significa che manca una cultura della sicurezza globale.La crisi internazionale determinata dall'aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina ha riportato in primo piano il tema della Difesa comune europea, ma anche la condizione delle nostre Forze Armate.

Noi di FdI, ci siamo impegnati dall’inizio della legislatura per raggiungere del 2% del Pil nonostante sia un tema che non porta certo consensi, perché siamo convinti che avere delle Forze Armate preparate e apprezzate in ogni parte del mondo per la professionalità e umanità sia la cosa giusta da fare per non doverci ritrovare magari a barattare le materie prime che ci permettono di sopravvivere. Investire nella difesa nazionale quindi, investire nelle missioni internazionali, investire in politiche che permettano ad ogni cittadino di questo pianeta di poter vivere nella propria terra e combattere per migliorarla" conclude Galantino.