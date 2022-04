​Il Movimento Azione verso il congresso cittadino

Il direttivo provinciale della Bat di Azione comunica che «nella prospettiva del radicamento e organizzazione territoriale del partito, nei seguenti comuni si svolgeranno i primi congressi cittadini di “AZIONE”:

- Bisceglie, 19 aprile dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso Casale San Nicola;

- Trinitapoli, 23 aprile dalle ore 16.00 alle ore 19.30 presso Keens Qepper in Via Martiri di Via Fani, 61 , Largo stazione;

- Spinazzola, 28 aprile dalle ore 17.30 alle ore 20.00 presso la Biblioteca comunale di Spinazzola.

Questi appuntamenti - si legge nella nota a firma del segretario provinciale Nicola Colangelo e del consiglio direttivo provincia Bat - rappresentano il culmine del percorso di capillare strutturazione del partito sui territori in cui dirigenti, militanti, semplici iscritti inizieranno a lavorare per l'affermazione del nuovo soggetto politico fondato dal segretario nazionale l'onorevole Carlo Calenda.

Tutti i cittadini e in particolar modo i simpatizzanti sono invitati a contribuire ai lavori congressuali e a condividere con i gruppi e i coordinamenti cittadini gli obiettivi da perseguire e i programmi in vista delle elezioni amministrative, in particolare modo di quelle nelle città di Bisceglie e Trinitapoli».