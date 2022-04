«Consiglio deserto. La Svolta è cominciata male e sta finendo peggio»

«Programmazione 2022-2024, l’atto di competenza consiliare più importante che esista (la programmazione della città). La maggioranza non si presenta e nasconde, per la seconda volta (dopo la deliberazione sul capitolato speciale di appalto dell’igiene urbana), la mancanza dei numeri necessari a governare, i conflitti di interesse dei suoi consiglieri e le lotte interne tra la fazione di Silvestris e quella degli altri due gruppi di maggioranza che fanno riferimento ad Angarano».

E' quanto scrive il Consigliere di opposizione Francesco Spina, dopo l'annullamento della seduta in prima convocazione.

«Lunedì, in seconda convocazione - scrive Spina -, potranno avere anche numeri più bassi e approvare il Dup senza avere in numero minimo di consiglieri. Chi paga, però, le spese per la tenuta del consiglio comunale di venerdì andato deserto? Chi paga i danni per i tanti debiti fuori bilancio previsti per oggi che non verranno approvati per tempo? Chi paga i ritardi nell’approvazione del bilancio che tiene ingessate e bloccate anche le risorse regionali e statali destinate a famiglie e imprese? E il disprezzo per l’ordine del giorno urgente da noi presentato per la riattivazione dei reparti ospedalieri del Vittorio Emanuele II (si sarebbe potuto discutere almeno quello per la tutela della salute dei cittadini, che non possono neanche recarsi al pronto soccorso!)? Che differenza dal sottoscritto (che non si è mai perso un Consiglio comunale se non per il ricovero in ospedale per il Covid) e la consigliera Di Gregorio (del gruppo Difendiamo Bisceglie), unica presente con sindaco e presidente del consiglio. Una brutta pagina amministrativa con una Svolta che è iniziata male e sta finendo peggio»