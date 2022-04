Casella: «Orgoglioso di aver contribuito all’evento che la Dia ha relazionato nell’ultimo rapporto

«Sono orgoglioso come Presidente del Consiglio Comunale di aver contribuito come promotore dell’evento “Mafie su la testa”, tenutosi a Giugno nella nostra Città presso lo Sporting Club . Tale evento è stato riportato ed evidenziato nella relazione semestrale della DIA(direzione investigativa antimafia), presentata al Parlamento Italiano.

La nostra città questa volta viene menzionata e vista come esempio per combattere la criminalità organizzata e ben altro e non come spesso accaduto schernita e offesa per i vari episodi accaduti..

Doverosi e sentiti i ringraziamenti a tutti coloro che vi hanno partecipato dal Procuratore Nitti al Procuratore Gatti e al nostro Vescovo D’Ascenzio e ai grandi organizzatori instancabili Vincenzo Arena Giorgia Preziosa Elisabetta Mastrototaro Vincenzo Amendolagine e tantissimi altri.. grazie grazie la comunità vi è grata».

Lo comunica in una nota il Presidente del Consiglio Comunale Gianni Casella.