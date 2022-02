Sicurezza nella BAT, Sottosegretario Scalfarotto: "In Questura 11 viceispettori, lo Stato c'è"

"Un ulteriore rinforzo organico messo in atto dal dipartimento di Pubblica sicurezza con l'assegnazione di undici viceispettori della Polizia di Stato alla Questura di Barletta-Andria-Trani: il rafforzamento della vigilanza sul territorio è uno strumenti essenziale per disincentivare comportamenti criminali che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Gli arresti odierni (ieri, ndr), d'altronde, confermano come la presenza costante e la continua collaborazione delle Forze di Polizia siano la risposta adatta rispetto ad ogni forma di criminalità organizzata. Nella provincia di Foggia e nella BAT lo Stato c'è, grazie a tutte le Forze di Polizia". Così in una nota il Sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno, Ivan Scalfarotto, sulla sicurezza nella nostra provincia.