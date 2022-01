​Casella: «Mattarella saprà tenere alta l'asticella di rappresentatività Istituzionale​»

«Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica, come presidente del Consiglio Comunale e rappresentando in toto lo stesso, non posso che congratularmi ed esprimere i più sentiti e fervidi auguri di buon lavoro, certo come sono che il Presidente rieletto saprà tenere alta l'asticella di rappresentatività Istituzionale così come ha fatto sinora con rispetto, garanzia e fiducia... ma al netto di questo ieri oggi e domani la rappresentatività politica ha fallito miseramente con un senso di irresponsabilità verso il paese e le istituzioni... Forza Presidente Mattarella».

Così il Presidente del Consiglio comunale di Bisceglie Gianni Casella.