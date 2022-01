La "Carpocapsa Pomonella​" e i parassiti della politica moderna

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un intervento a firma dell'ex Sindaco di Bisceglie Biagio Lorusso che partendo da ciò che sta accadendo in natura, con l'infestazione di un parassita di alcune piante da frutto, arriva a fare una parallelo ardito su alcune patologie della politica nazionale e locale di questi anni. Ecco il suo intervento:

«Mi è capitato, tra le mie letture non professionali e, nemmeno preferite, di leggere eccezionalmente uno scritto di coltivazioni biologiche. Ho così appreso che l'insetto "Carpocapsa Pomonella" è diffuso in tutta Italia ed è caratterizzato da kapsis (avidità) di mele, pere, albicocche, susine, nespoli. Nel corso dell'annata presenta due generazioni (una terza, parziale)

la "Carpocapsa Splendana" attacca addirittura i frutti dei castagni, delle querce e dei noci. Presenta una generazione ed è più nota come verme o baco delle castagne.

Le carpocapse sono, dunque, ben diffuse e ben conosciute da tutti noi, dal popolo. Sono vermi parassiti dannosissimi se il contadino o l'imprenditore agricolo non sia sollecito ad apprestare rimedi opportuni.

Dal termine parassita, in biologia, deriva il verbo transitivo parassitare (vivere come un parassita a spese di un organismo: gli acari parassitano i roditori). Estensivamente, parassita è una persona che vive sfruttando le fatiche altrui o l'ingegno e le capacità intellettuali altrui. Nell'antichità, ad Atene era un funzionario che partecipava alla divisione della vittima nelle cerimonie sacrificali.

POSCRITTO MORALE

L'assalto allo Stato, alle Regioni e ai Comuni da parte di politici, amministratori e burocrati sta minando alla base, sta parassitando la nostra democrazia. Il danno inferto da questi parassiti alle istituzioni democratiche sarà irrimediabile (sono vecchio, stanco, capace solo di suonare la sirena d'allarme. Se ci sono cittadini di buon senso e buona volontà, mettano da parte secondarie divisione e si uniscano da veri patrioti)».