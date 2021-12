Francesco ​La Notte: «Al via in Regione il concorso per 721 assunzioni»

Pronti 52 bandi di concorso pubblico pubblicati ufficialmente nella giornata di martedì 28 dicembre 2021, nella Gazzetta Ufficiale (4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 103 del 28-12-2021), per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 721 unità a copertura di vari profili professionali (206 nella categoria B3; 306 da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1; 209 unità da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1) presso la Regione Puglia.

Dopo il concorso relativo ai 126 Operatori telefonici specializzati da assegnare alla CUR – Centrale Unica di Risposta – del servizio NUE 112 della Regione Puglia, arrivano anche i concorsi per rinforzare gli uffici regionali. L’Assessorato al Personale ha ultimato le procedure concorsuali a tempo di record e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – dove ci saranno anche le procedure da seguire per l’iscrizione - dei diversi bandi di concorso. Il bando resterà aperto fino al 27 gennaio 2022.

"Nonostante le festività - spiega il Consigliere regionale Francesco La Notte - abbiamo accelerato i tempi per sostituire il personale dipendente in uscita e favorire i giovani pugliesi. I tempi saranno brevissimi per l’espletamento dei concorsi offrendo opportunità significative ai nostri giovani più bravi. Il nostro impegno è di arrivare alle assunzioni entro il 31 marzo prossimo, sperando che non ci siano disagi causati dalla pandemia. Ringrazio l'Assessore al Personale Gianni Stea, i dirigenti e tutto il personale dell’assessorato per l'impegno profuso in queste settimane.

Da molti anni non si realizzava una procedura selettiva attraverso concorsi in Regione con questi numeri e con profili professionali moderni in ruoli anche particolarmente delicati. Abbiamo confermato il piano generale di turnover negli Uffici dell’Ente, necessario per rendere la macchina amministrativa al passo con i tempi e sempre più efficiente”.