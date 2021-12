Bandi Mite per il miglioramento della raccolta differenziata nei comuni della Bat

"I bandi del Ministero della transizione ecologica previsti dal PNRR e finalizzati al miglioramento della raccolta differenziata rappresentano per i comuni un'occasione da non perdere. La realizzazione di centri comunali di raccolta e di isole ecologiche intelligenti oltre ad un miglioramento della tariffazione sono solo alcune delle opportunità offerte dall’accesso ai fondi”. Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

"I bandi MITE del 15 ottobre 2021 - afferma Caracciolo - permettono di candidare progetti per 5 milioni di euro cadauno ai comuni capoluogo di provincia e di 1 milione di euro per i comuni con meno di 60 mila abitanti. Grazie ad un accordo tra Regione, Ager, Anci e Conai i comuni potranno usufurire di assistenza tecnica per redigere i progetti da presentare entro il 12 febbraio 2022. Tali progetti potranno essere presentati dai comuni sia come singoli che per Ambiti".

"Proprio per farsi trovare pronti all'appuntamento - prosegue il consigliere regionale - mi sono fatto promotore di un incontro tra i sindaci della provincia BAT e il direttore generale AGER Gianfranco Grandaliano. Tale incontro fissato per il 29 dicembre alle 10.30 a Barletta presso la sede della provincia BAT, sarà un'importante occasione di formazione e confronto utile a permettere ad ogni singolo comune di accedere a questi fondi".

"Invito - conclude il consigliere regionale - tutte le amministrazioni della provincia a prestare massima attenzione ed a farsi trovare pronti. Si tratta di un'occasione che non ci si può lasciar sfuggire".