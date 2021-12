«Sono onorato di poter continuare a rappresentare Bisceglie nella Provincia Bat»

"Sono onorato di poter continuare a rappresentare Bisceglie e il nostro territorio nel consiglio della Provincia di Barletta-Andria-Trani così come ho fatto in questi due anni. Continuerò ad impegnarmi a fondo, senza lesinare energie affinché questo risultato possa dare a Bisceglie nuove possibilità di crescita e di sviluppo, in continuità con gli obiettivi già conseguiti negli scorsi due anni (ricordo gli oltre 6 milioni di euro ottenuti per le nostre scuole superiori), avendo come unico riferimento l'interesse pubblico e le istanze della Città nei settori di competenza della Provincia. In questa mission continuerà ad avere un ruolo determinante la sinergia istituzionale tra la Provincia Bat presieduta da Bernardo Lodispoto e il Comune di Bisceglie guidato da Angelantonio Angarano che consentirà la prosecuzione di un dialogo fattivo e leale orientato al bene comune. Desidero quindi ringraziare coloro che hanno rinnovato la fiducia in me giudicando positivamente il mio operato. Ciò mi onora e mi sprona a fare sempre meglio per la nostra Comunità e per il nostro territorio".

Così il neo rieletto Consigliere Provinciale Pierpaolo Pedone.