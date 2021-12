​A Bisceglie torna la Democrazia Cristiana, il segretario è Giuseppe Ruggieri

«E’ stata istituita a Bisceglie la Sezione del Partito storico della Democrazia Cristiana, iniziativa voluta e promossa da Leonardo Cocola, responsabile per la regione Puglia per la Democrazia Cristiana e del Dipartimento nazionale per le piattaforme tecnologiche, che ha voluto affidarmi la guida di questa sezione».

Così Giuseppe Ruggieri, Segreterio della Sezione Dc di Bisceglie.

«A Cocola vanno i miei ringraziamenti - scrive Ruggieri - per la stima e la fiducia ripostami. Le motivazioni che mi hanno spinto ad accettare quest’incarico sono essenzialmente due, la prima credo insita in ciascuno di noi, è sicuramente l’amore per questa Città, la seconda è la convinzione che questa città ha bisogno di idee giuste, anche le tue, per far emergere le sue grandi potenzialità (territorio, tradizioni, cultura) e trasformarle in benessere (lavoro, turismo, ospitalità) per noi che la viviamo e ci abitiamo o per chi la visita e ci resta solo poche ore. Avvieremo fin da subito occasioni di incontro e dibattito, per confrontarci sulla nostra Città e parlare di tutto quello che si può migliorare.

Ci teniamo ad ascoltare le tue idee, i tuoi progetti per il nostro territorio, a condividerli e a realizzarli ispirandoci a quella cultura democratica cattolica e popolare a cui si ispira il Partito della DC. Colgo l’opportunità di informarvi che è aperto il tesseramento 2022, è possibile tesserarsi on line al seguente link: https://www.partitodemocraziacristiana.it/tesseramenti/ .

Ti aspettiamo nella sede cittadina di prossima apertura in piazza Vittorio Emanuele, nel frattempo non mi resta che Augurare un Sereno Natale vissuto nell’essenzialità dei valori che questa festività porta con sé».