​Natale Parisi nuovo segretario cittadino di Puglia Popolare - Popolari

“Con la nomina del Dott. Natale Parisi a segretario cittadino a Bisceglie, Puglia Popolare-Popolari rafforza ulteriormente il radicamento politico sul territorio, dando vita ad un contenitore di centristi e moderati per preparare le basi per un’ampia partecipazione, in un futuro prossimo, a tutti i livelli”. Cosi – in una nota – il coordinatore regionale di Puglia Popolare-Popolari, Sen. Massimo Cassano e il coordinatore provinciale Bat, Avv. Nicola Di Palma.

Natale Parisi è assessore in carica della Giunta Angarano (con deleghe alle manutenzioni, verde pubblico servizi cimiteriali, Polizia Locale, sicurezza, viabilità e trasporti, patrimonio e demanio). Nel documento, i vertici regionali e provinciali di Puglia Popolare-Popolari, in proposito sottolineano l'impegno del neo segretario cittadino con la lista civica Dimensione Cristiana Popolare, messa in piedi in occasione delle elezioni comunali del 2018.

“Con la preziosa collaborazione di Natale Parisi prosegue con sempre più entusiasmo il nostro progetto per un movimento politico innovativo che rappresenti la speranza e il futuro”, concludono Cassano e Di Palma.