​Spina scopre le carte: ecco la coalizione che lo sosterrà alle prossime elezioni

Oggi, venerdì 22 ottobre, alle 18, presso Villa Ciardi, ci sarà la presentazione del programma alternativo alla “Svolta” che dal 2018 sta portando Bisceglie alla crisi più completa di tutti i settori.

«“I POPOLARI”, con l’assessore Regionale Stea e il consigliere regionale La Notte, “AZIONE” con l’on. Angiola, “ITALIA VIVA”, “Difendiamo Bisceglie”, “ADRIADE”, “AMBIENTE e SOCIALITA’”, “CRISTIANO DEMOCRATICI PER BISCEGLIE”, “BISCEGLIE PIU’” 2050, “BISCEGLIE SPORTIVA”, “PROGRESSO E LIBERTA”,” “MOVIMENTO POLITICO PER BISCEGLIE”, “VIVIAMO BISCEGLIE”, con i loro rappresentanti, presenteranno le nuove idee per la formazione di un programma di ascolto della città e la conseguente predisposizione di un “documento” di fondamentali e chiari punti programmatici per far riprendere la crescita della città di Bisceglie dopo la drammatica e urgente situazione in cui è caduta».

E' quanto si legge nella nota di presentazione dell'appuntamento.

«Il documento - scrive Francesco Spina - sarà la “guida” del prossimo governo comunale, che sottoporremo ai nostri concittadini con la mia candidatura a rappresentare la città nei prossimi anni, appena sarà data finalmente la parola alla democratica volontà dei biscegliesi».