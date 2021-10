E' già campagna elettorale a Bisceglie: Spina presenta la sua coalizione

«Dopo un’approfondita analisi dell’attuale scenario politico ed amministrativo locale, “I Popolari” di Bisceglie, sulla scia dell’importante risultato conseguito con la straordinaria elezione del Consigliere Regionale di Bisceglie Francesco La Notte, intendono cominciare a programmare, ascoltando le istanze del territorio attraverso un serrato e diretto confronto con i cittadini, il prossimo governo cittadino alternativo al progetto ormai fallito della “SVOLTA”».

E' quanto si legge in un comunicato diffuso dallo stesso movimento.

«Venerdì prossimo - prosegue la nota -, lo stesso consigliere regionale La Notte insieme all’Assessore regionale Gianni Stea e ai massimi dirigenti del partito cittadino Ada Baldini, Giovanni Abascia’, Francesca Coppa, Paolo Ruggieri, Marco Di Leo e altri amici, presenteranno il loro progetto amministrativo per la città di Bisceglie, con le liste del polo civico-riformista-liberale, costituitosi a sostegno dell’avv. Francesco Spina, la candidatura dello stesso a sindaco della città di Bisceglie per la prossima tornata amministrativa. La conferenza stampa si terrà venerdì 22 ottobre alle ore 18 presso Villa Ciardi in Bisceglie».