«​Chi commette questi atti ha ben poco a che fare con i manifestanti riuniti pacificamente​»

«In merito agli episodi di violenza avvenuti durante la manifestazione contro il green pass tenutasi a Roma nella giornata di sabato, Fratelli d’Italia Bisceglie esprime la propria solidarietà incondizionata alla CGIL, agli agenti in servizio e a tutti coloro i quali durante la stessa hanno subito un’aggressione».

E' quanto si legge in una nota della stessa segreteria di Fratelli d’Italia Bisceglie.

«Chi commette questi atti - prosegue - ha ben poco a che fare con i manifestanti riuniti pacificamente: si tratta di delinquenti e, come tali, vanno condannati, senza se e senza ma , in maniera trasversale da tutte le forze politiche che, ci auguriamo, non li utilizzeranno per dare vita a becere strumentalizzazioni».