​«La Puglia dice no a Conte e al Reddito di Cittadinanza​. I pugliesi hanno aperto gli occhi»

«La Puglia dice no a Conte e al Reddito di Cittadinanza. Era stato detto che il M5S aveva ottenuto un ottimo risultato alle politiche del 2018 solo per quella promessa elettorale che doveva creare lavoro e invece ha creato solo più povertà, meno lavoro o lavoro nero e nel peggiore dei casi, il rifiuto di cercarsi un impiego. I risultati delle elezioni amministrative ci indicano proprio questo dato».

Lo afferma in una nota Davide Galantino, deputato biscegliese e Delegato d'Aula per Fratelli d'Italia.

«Ricordate - scrive Galantino - le passerelle di Conte a Cavallino, Gallipoli e Nardò? Bene. I risultati del passaggio nella sua terra di origine sono rispettivamente del 7,87%, 1,18% e 1,52% di consensi alle liste del M5S. Diversamente, per Ginosa (19.87%) e Noicattaro (19,21%) dove sono stati premiati i sindaci uscenti Parisi e Innamorato. La potenza di fuoco (della comunicazione) non ha aiutato l'ex Premier che finalmente ha fatto i conti con una realtà territoriale a lui sconosciuta. Gli attivisti che han contribuito a portare il M5S al Governo, ben sapevano che le battaglie da portare in Aula erano di forte stampo ambientalista (Ulivi, Xylella, Tap, Ilva, Trivelle) altro che Reddito di cittadinanza. Non sono bastati 17 deputati, 10 senatori e 2 europarlamentari oltre al sostegno di un ex Presidente del Consiglio a convincere i pugliesi che finalmente hanno aperto gli occhi».