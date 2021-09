«Angarano è nel pallone, cominci a rispettare le leggi e i cittadini»

«Dopo il venir meno della maggioranza durante il Consiglio comunale di ieri, Angarano nel pallone: pretendere ora che le opposizioni votino i suoi (decine e decine) di debiti fuori bilancio o garantiscano l’approvazione degli stessi, sapendo che peraltro ci sono i procedimenti (uno avviato dal Tar Puglia) presso la Procura della Corte dei conti e presso la Procura della Repubblica di Trani, dimostra che Angarano è fuori dal mondo».

E' la secca replica del Consigliere di opposizione Francesco Spina alle parole del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Cominci Angarano - prosegue Spina - a rispettare i cittadini e le leggi e solo dopo potrà chiedere un confronto serio e leale con le opposizioni. In giro, oggi, non c’è più un cittadino che dica di averlo votato tanta è la vergogna della cittadinanza per il suo fallimentare operato».