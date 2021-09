Boccia: «Il Pd lavora per il rilancio dell'Italia post-covid. Stop alle polemiche»

«Il Partito Democratico è totalmente impegnato nella ricostruzione dell'Italia del dopo Covid-19, in ogni città e con tutte le comunità. Dalle reti sanitarie alle scuole, dalle imprese al lavoro, l’impegno politico di queste amministrative impone di andare oltre le polemiche».

Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, partecipandoad un'iniziativa elettorale.

«In Europa lo scorso anno - prosegue Boccia - abbiamo ottenuto il Recovery Plan dopo un brillante negoziato fatto da Conte e Gualtieri conclusosi con il Consiglio europeo del luglio 2020. Oggi è dovere delle forze politiche di maggioranza e di opposizione sostenere l’azione del Governo Draghi per attuare gli impegni e queste amministrative richiedono una classe dirigente locale all’altezza degli impegni eccezionali che gli enti locali hanno davanti. Non ci interessa il conflitto permanente, quello che Lega e FDI continuano ad alimentare facendo leva sul disagio sociale. C'è un’Italia da ricostruire e la nuova Europa da rafforzare e il PD, che unisce le forze progressiste e riformiste, vuole essere protagonista di questa fase storica. Confrontiamoci nel merito delle proposte sui territori e stop con le polemiche soprattutto sull’emergenza sanitaria che offendono la memoria di chi non c’è più e di medici e infermieri che lavorano senza sosta da un anno e mezzo».