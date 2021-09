​«La situazione del cimitero è al limite della sostenibilità​. Ora provvedimenti urgenti»

I gruppi consiliari "Nel Modo Giusto", composto dai consiglieri comunali Alfonso Russo, Mauro Sasso, Giorgia Preziosa, e il “Movimento 5 Stelle”, rappresentato in consiglio comunale da Enzo Amendolagine, hanno sollecitato con istanza formale la solerte calendarizzazione dell'interrogazione urgente a firma del consigliere Amendolagine sulla situazione in cui versa il cimitero comunale.

«Come si evince da recenti notizie di cronaca e da segnalazioni di numerosi cittadini - scrivono -, la situazione in cui versa il cimitero è al limite della sostenibilità. Pare ci siano bare che risultano non aver ricevuto degna sepoltura da più di un mese. I Gruppi in questione hanno in più occasioni sottolineato le criticità in cui versa il cimitero comunale e la necessità di procedere in tempi celeri alla definizione di soluzioni strutturali come l'individuazione di un'area per la costruzione di nuovi loculi. Nonostante tali sollecitazioni, l'Amministrazione sembra aver sottovalutato gravemente il problema, aggravato anche da serie controversie legali legate all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle nuove sepolture. Oggi i consiglieri chiedono: quali azioni intende mettere in campo l'Amministrazione? Quali le soluzioni strutturali per garantire degna sepoltura ai nostri defunti? Non c'è più tempo da perdere ed urgono risposte e provvedimenti di somma urgenza».