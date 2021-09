Costruzione loculi all’isola IV del cimitero comunale di Bisceglie, le richieste del M5S

«A seguito di risposte insoddisfacenti nello scorso question time e della preoccupante situazione che desta il ritardo nella realizzazione dei loculi al cimitero, anche per l'annullamento della gara relativa alla verifica del progetto per errata procedura, ho inviato tramite PEC una interrogazione consiliare urgente con richiesta di risposta anche scritta relativa alla situazione costruzione loculi all'isola IV del cimitero comunale di Bisceglie».

E' quanto si legge nella nota a firma del Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Enzo Amendolagine.

Ecco il testo completo dell'interrogazione consiliare:

Oggetto: Interrogazione Consiliare urgente con richiesta di risposta anche scritta relativa a situazione Costruzione Loculi all’isola IV del cimitero comunale di Bisceglie

Il sottoscritto Vincenzo Amendolagine, in qualità di Consigliere Comunale del Comune di Bisceglie

Premesso che:

- Con deliberazione di G.M. n. 106 del 10/04/2014 si approvava il progetto preliminare per la realizzazione dell’edificio per loculi all’isola IV del cimitero comunale, per un numero di 5453 con un costo complessivo dell’intervento di € 11400000,00;

- Con deliberazione di G.M. n. 51 del 09/02/2015 si autorizzava la Ripartizione Amministrativa/Servizio Appalti e Contratti a procedere con effetto immediato, all’avvio della procedura di concessione dei loculi cimiteriali all’isola IV del cimitero comunale approvato con delibera di G.M. n. 106/2014;

- Con delibera n. 36 del 20/04/2016 il Consiglio Comunale stabiliva di procedere all’affidamento in concessione della progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione economica e funzionale dell’edificio per loculi all’isola IV e della gestione del servizio di manutenzione dell’impianto elettrico di distribuzione energia elettrica per illuminazione lampade votive presso il cimitero comunale e approvava i documenti tecnici predisposti dalla ripartizione tecnica e composti dagli allegati Relazione, Capitolato speciale prestazionale, Analisi di fattibilità economica finanziaria, Regolamento e tariffe, Contratto di abbonamento, Contratto di concessione dei diritti cinquantennali sui loculi e lo Schema di Convenzione di realizzazione lavori e gestione servizi correlati;

- Con determinazione a contrarre del dirigente Ripartizione Tecnica n. 179 del 07/07/2018 venivano approvati il capitolato, bando ed il disciplinare per l’affidamento in concessione dei lavori per la realizzazione di un edificio per loculi all’isola IV e gestione del servizio manutenzione dell’impianto elettrico di distribuzione energia elettrica per illuminazione lampade votive nel cimitero comunale (finanza di progetto), CIG765062142C;

- Con D.D. della Ripartizione Amministrativa n. 349 del 09/12/2019 si aggiudicava in via definitiva l’appalto suddetto al R.T.I. SOC. COOP TREFIAMMELLE (CAPOGRUPPO MANDATARIA) – DA.DE.SRL (MANDANTE) – CF3 CONSTRUCTIONSRL (MANDANTE) avendo lo stesso ottenuto un punteggio complessivo di 100/100 e con il ribasso percentuale del 16,20%;

- Con D.D. della Ripartizione Ambiente Sanità SUAP SUA Trasporti e Mobilità Sostenibile n. 305 del 24/08/2020 si modificava parzialmente la determinazione della Ripartizione Amministrativa n. 349 del 09/12/2019 nel senso di annullare in autotutela l’aggiudicazione della gara in parola in favore del R.T.I. SOC. COOP TREFIAMMELLE – DA.DE. SRL – CF3 CONSTRUCTIONSRL per carenza del requisito SOA OG1 classifica IV in capo alla SOC. COOP TREFIAMMELLE e si provvedeva nel contempo ad aggiudicare al secondo classificato l’appalto in oggetto alla costituenda ATI Consorzio Stabile Unimed Scarl (Capogruppo Mandataria) – Veronico Giuseppe (Mandante) – Primo Piano Maison Srl (Mandante) avendo lo stesso ottenuto un punteggio complessivo di 73,76/100 e con il ribasso percentuale del 11,17%;

- In data 18/02/2021 è stato pubblicato sul sito del Comune di Bisceglie TUTTOGARE PA l’ avviso pubblico per manifestazioni di interesse, rivolto ai soggetti aventi i requisiti di cui alla lettera b) dell’articolo 26, comma 6 del DLgs 50/2016 e che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, per l’affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo in oggetto da affidare mediante procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 2 lett. b) della legge 11 Settembre 2020 e dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, nel quale veniva fissata la scadenza per la presentazione delle istanze al 09/03/2021 alle ore 12.00;

- Con determinazione dirigenziale n. 535 del 09/06/2021 si determinava a contrarre mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 con l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;

- A seguito di espletamento della succitata procedura la Stazione Appaltante Comunale, con nota prot. 26503 del 15/07/2021, chiedeva la verifica dell’offerta della ditta prima classificata ai sensi del comma 10, art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Con pec in data 19/07/2021 pervenuta all’Ente in data 20/07/2021 e protocollata al n. 27170, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, riscontrava criticità nella procedura di che trattasi, circa il mancato ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da applicarsi ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per importi maggiori o uguali a € 40000,00;

- Con determinazione dirigenziale n. 903 del 13/08/2021 si annullava la determinazione dirigenziale n. 535 del 09/06/2021 con cui si determinava a contrarre mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 con l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, la relativa procedura posta in atto e tutti gli atti conseguenti; si stabiliva di procedere a nuovo avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo di “Realizzazione edificio per loculi Isola IV” nel cimitero comunale con l’introduzione dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da applicarsi ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016;

Constatato che:

- Si è riscontrato che il terreno dell’Isola IV del cimitero comunale, su cui è in previsione progettuale la costruzione dei nuovi loculi e per la cui esecuzione è stato aggiudicato l’appalto, è attualmente utilizzato per inumare salme di defunti della nostra città.

- Non risulta al sottoscritto la pubblicazione del nuovo avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo di “Realizzazione edificio per loculi Isola IV” nel cimitero comunale con l’introduzione dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da applicarsi ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016;

Interroga per conoscere:

1) Se è confermata la localizzazione dell’Isola IV del cimitero comunale per la costruzione dei nuovi loculi;

2) Se, in caso di conferma, le Salme inumate nell’isola IV, verranno spostate, con quale tempistica, e quali saranno le soluzioni logistiche e di allocazione delle salme che saranno adottate;

3) Se è necessario il consenso dei famigliari dei defunti qualora lo spostamento delle salme avverrà prima che siano trascorsi 11 anni dalla inumazione;

4) A carico di chi sono previsti, eventualmente, i costi di spostamento delle salme inumate nell’isola IV;

5) Quante sono attualmente le salme inumate nell’Isola IV e quante sono le fosse e gli spazi ancora disponibili per l’inumazione di altre salme;

6) Quali sono le altre soluzioni di sistemazione delle salme a disposizione delle famiglie dei defunti che non acconsentano né all’inumazione né alla cremazione dei propri cari;

7) Se le cremazioni sono avvenute per espressa volontà del defunto, manifestata dai familiari;

8) Quando è prevista la pubblicazione del nuovo avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo di “Realizzazione edificio per loculi Isola IV” nel cimitero comunale con l’introduzione dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da applicarsi ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.

Bisceglie 01/09/2021

Vincenzo Amendolagine