​Spina: «Due rapine in pieno giorno. Angarano chieda aiuto al Prefetto»

«Ennesima rapina a mano armata ad un bar nel centro storico alle 19,00, nel pieno delle attività del “Borgo delle Meraviglie”. Angarano chieda subito al Prefetto un comitato dell’ordine pubblico e della sicurezza con la situazione di Bisceglie all’ordine del giorno».

A chiederlo a gran voce è il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Due rapine a mano armata in piena serata nel centro storico non erano mai accadute prima - insiste -, soprattutto nel medesimo bar. Il disordine, l’anarchia e il senso di illegalità nella vita amministrativa e civica della città contribuiscono a creare un senso di insicurezza nella comunita’, che è la base per l’incremento degli atti di criminalità. I parlamentari biscegliesi (soprattutto quello dell’area di governo nazionale e locale) si impegnino finalmente per la città, chiedendo l’implementazione delle forze dell’ordine e un impegno vero e specifico del sindaco a collaborare rafforzando le politiche comunali economiche e di assunzione di nuovo personale in materia di sicurezza locale. E si intervenga subito, prima che sia troppo tardi».