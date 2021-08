​«L'Amministrazione comunale inciampa ancora sull'appalto del Cimitero»

«Anche in piena estate l’opposizione attenta a difendere i cittadini dall’illegalita’ della Svolta. A Ferragosto colti con le mani nella marmellata Angarano & C. inciampano per la seconda volta sugli appalti pubblici al cimitero».

E’ quanto scrive il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Dopo l’intervento dell’Anac – prosegue Spina - che li ha costretti ad annullare e ri-aggiudicare l’appalto dei nuovi loculi, ora anche l’Ordine degli Ingegneri della Bat li bacchetta perché volevano affidare un appalto al Cimitero di circa 200 mila euro senza avviso pubblico e senza applicare il codice degli appalti.

Il 13 agosto con la determina n. 140 (il venerdì prima di Ferragosto, come fanno ogni volta per appalti sospetti e per assunzioni) hanno annullato (sarà la centesima volta) in autotutela la procedura a trattativa privata (Aum aum). Ma noi, per fortuna dei cittadini che non devono subire danni dalla loro “mala gestio”, non andiamo in ferie neanche a Ferragosto».